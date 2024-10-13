Şehitkamil Belediyesi'nden Diyabetle Mücadelede Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi'nden Diyabetle Mücadelede Farkındalık Etkinliği

Şehitkamil Belediyesi ile 25 Aralık Devlet Hastanesi iş birliğinde, diyabet hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

13.10.2024 13:33  Güncelleme: 14:14
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi ile 25 Aralık Devlet Hastanesi iş birliğinde, diyabet hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesi, diyabet gibi hastalıklarla mücadelede farkındalık yaratmaya ve vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye'nin ev sahipliğinde Çamlıtepe Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 25 Aralık Devlet Hastanesi bünyesinde hayata geçirilen ve halk arasında büyük ilgi gören "Diyabet Okulu" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, uzman bir ekip katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcılar, uzmanların verdikleri bilgilere büyük ilgi gösterirken, hastalıkla mücadelede erken teşhisin ve doğru yaşam tarzı değişikliklerinin ne kadar önemli olduğuna dair önemli farkındalık kazandı.

Geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı

25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Türk öncülüğünde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Baytak, Diyabet Eğitim Hemşireleri Yeliz Ülker ve Şadiye Arıkan ile Diyetisyenler Bahar Işık, Kevser Kartal ve Nalan Övün'den oluşan ekip, diyabet hastalığının tanımı, çeşitleri ve hastalığın yönetimi hakkında katılımcılara ayrıntılı sunumlar yaptı. Ayrıca, diyabet ile bağlantılı obezite, hipertansiyon ve pre diyabet (gizli şeker) konularında da geniş kapsamlı bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Ücretsiz kan şekeri taraması ve vücut kitle endeksi ölçümü

Program boyunca diyabetin yanı sıra sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı önerilerine ilişkin detaylı bilgilendirmeler de yapıldı. Bilgilendirme oturumlarının ardından katılımcılar, ücretsiz kan şekeri taraması ve vücut kitle endeksi ölçümünden yararlandı. Ölçüm sonuçlarına göre kişilere, bireysel danışmanlık yapıldı ve gerekli görülen katılımcılar uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

"Bu tür projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların sağlıklarını koruma ve iyileştirme konusunda bu tür etkinliklere verdikleri önemin altını çizerken, topluma daha fazla ulaşabilmek için çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini söyledi. Başkan Umut Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Diyabet gibi kronik hastalıklarla mücadelede farkındalığı artırarak, daha sağlıklı bir toplum oluşturmak için bu tür projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe, CHP Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Fatma Müge Düşün de katıldı. Sağlık konusunda toplumsal farkındalık çalışmalarına destek verdiğini belirten Düşün, bu tür etkinliklerin halk sağlığının korunması açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Belediye ve 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin ortak yürüttüğü "Diyabet Okulu" projesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan sosyal tesislerde devam edecek.

Kaynak: ANKA

Devlet Hastanesi, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

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