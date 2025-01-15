Şehitkamil Yaprak Mahallesi, Eski Görünümüne Kavuşuyor - Son Dakika
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Şehitkamil Yaprak Mahallesi, Eski Görünümüne Kavuşuyor

Şehitkamil Yaprak Mahallesi, Eski Görünümüne Kavuşuyor

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, Kent Konseyi Başkanı İrfan Demirci ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, Şehitkamil Belediyesi tarafından yeniden canlandırılacak tarihi Yaprak Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

15.01.2025 12:55  Güncelleme: 13:24
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, Kent Konseyi Başkanı İrfan Demirci ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, Şehitkamil Belediyesi tarafından yeniden canlandırılacak tarihi Yaprak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Şehitkamil Belediyesi Kültür Miras Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Yaprak Mahallesi'nde restorasyon çalışmaları yapılacak. Kentsel sit alanı içerisinde yer alan ve yıllardır tahribata uğrayan bölge, tarihi dokusu korunarak, turizme kazandırılacak.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, Şehitkamil Kent Konseyi Başkanı İrfan Demirci, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi ile belediye meclis üyeleri, bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Açıkgöz, çalışmalar tamamlandığında tarihi mahallenin kentin en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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