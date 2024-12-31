Şehri Teyze'nin Umre Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika
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Şehri Teyze'nin Umre Hayali Gerçek Oluyor

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Polis Memuru Mustafa Şahin, hayırseverler sayesinde Şehri Teyze’nin umre hayalini gerçekleştirecek.

31.12.2024 13:14
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Hayırseverler, Şehri teyzenin umre hayalini gerçekleştirecek

MUŞ - Ankara'da görev yapan Polis Memuru Mustafa Şahin, örnek bir davranışa imza atarak, hayırseverlerin desteğiyle umreye gitmek isteyen yaşlı bir teyzenin hayalini gerçekleştirecek.

Yıllardır umreye gitmeyi hayal eden ve Ankara'da yaşayan Şehri Durmuş teyze, Mustafa Şahin'in kapısını çalmasıyla tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Şahin ile teyzenin arasında geçen samimi ve duygusal konuşma izleyenleri mutlu etti.

İyilik Ailesi Platformu'nun kurucusu olan Polis Memuru Şahin, hayırseverlerin desteğiyle daha önce 50 kişiyi umreye göndererek gönüllere dokunmuştu. Umreye gitmeyi hayal eden birçok kişiye bu fırsatı sunan Şahin, özellikle Ankara'da yaşayan Şehri Teyze'nin hikayesiyle yürekleri ısıttı. Umreye gitme hayalini yıllardır kuran yaşlı teyze, Şahin'in yardımıyla kutsal yolculuğa hazırlanıyor.

Hayırseverlerin destekleri ile çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Şahin, Şehri Teyze'nin hayalini gerçekleştireceklerini için mutlu olduklarını belirterek, "Tek hayali umreye gitmek ve Kabe'yi görmek olan Şehri teyzemizle tanıştık. Bu sene 50 kişinin hayalini gerçekleştirdik. 51. kişi ise Şehri Teyzemiz oldu. Yanına 1 kişiyi bulmasını söyledim ve göndereceğime söz verdim. Biz iyilik ailesi olarak bugüne kadar 50 kişiyi umreye gönderdik. Mesut Yıldız arkadaşımızın sayesinde teyzemizle tanıştık. Şehri Teyze'nin umreye gitme hayalini hayırseverler sayesinde gerçekleştirdik. Amacımız, insanların yüzünü güldürmek ve umutlarına ışık olmaktır. Hayırseverlerin desteğiyle bu projelere devam edeceğiz" dedi.

Yıllardır umreye gitmeyi hayal eden Şehri Durmuş ise "Mustafa evladım beni evimde ziyaret etti. Bana çok güzel bir müjde verdi. Allah ondan razı olsun. Bu yaşıma kadar hep hayalini kurdum ama bir gün gerçekleşeceğine inanmıyordum. Sen benim umreye gitmeme vesile oldun, Allah da sana her iki dünyada iyiliklerle karşılaşmayı nasip etsin. Şimdi o kutsal topraklara gideceğim, Rabbime dua edeceğim. Her secdemde sizleri ve bu hayrı yapanları anacağım. Allah sana ve senin gibi güzel insanlara güç, sağlık, uzun ömür versin. Bu mutluluğu bana yaşattığın için minnettarım. Hayatımda bu kadar huzurlu bir anı hiç yaşamamıştım. Sana ve tüm destek olanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Şahin, Ankara, Güncel, Sağlık, Yaşam, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehri Teyze'nin Umre Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika

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