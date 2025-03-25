Şehzadebaşı Camisi'nde Nöbet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehzadebaşı Camisi'nde Nöbet

İzinsiz gösterilerdeki tahribatı protesto etmek için camide toplanan gençler nöbet tuttu.

25.03.2025 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde toplanan bir grup, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde cami ve çevresinde meydana gelen tahribata karşı nöbet tuttu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, Şehzadebaşı Camisi ve çevresinde meydana gelen tahribata tepki gösteren bir grup, camide bir araya geldi.

Aralarında Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, camide akşam namazını kıldı.

Katılımcılar daha sonra tekbir getirip, sloganlar atarak cami ve çevresinde meydana gelen tahribatı protesto etti, ardından camide teravih namazını eda etti.

Polis ekipleri, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlem aldı.

"Burada sadece camiyi korumak için buradayız"

Camiye gelenlerden Ömer Saybak, İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuduğunu belirterek, "Şehzadebaşı Camisi'ne yapılan saygısızlıktan dolayı biz de mabedimize sahip çıkmaya geldik, burada caminin kimin olduğunu göstermek için. Bir olay çıkarsa diye değil, asıl maksadımız biz burada camimizin cemaati olarak bulunmak için geldik. Polis ağabeylerimiz sağ olsunlar olayı gayet soğuk kanlılıkla ele almışlar. Şu an çok şükür bir hadise yok. Rahat rahat namazımızı kıldık." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ali Tayyip de bugün burada olmalarının amacının dün gece yaşanan bazı olaylar olduğunu vurguladı.

Ali Tayyip, şunları söyledi:

"Caminin sınırları içinde camiye yakışmayan hareketler gerçekleşti. İçki içildi, pislikleri buralara atıldı. Farklı eylemler yaşandı. Biz bunlara karşı durduğumuzu belirtmek için buradayız, bir duruş göstermek için buradayız. Bugün teravih namazımızı eda ettik burada. Karşı tarafa, eylemcilere karşı bir şeyimiz yok aynı düşünceyi paylaşmasak da. Burada sadece camiyi korumak için bunu göstermek için buradayız."

"Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için Müslüman gençler olarak buradayız"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden geldiklerini aktaran Akif Şen de camiye yapılan saygısızlığı üzülerek gördüklerini kaydederek, "Bu bizi son derece rahatsız etti. Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için Müslüman gençler olarak buradayız. İnşallah bir hal çare bulunur, kaos ortamı biter ve mabedlerimize saygı duymayı öğrenirler." dedi.

Ertuğrul Basuğuy ise İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuduğunu söyledi.

Camiye hiçbir parti önceliğinde ve provokasyon amaçlı gelmediklerine işaret eden Basuğuy, "Buraya gelen bütün arkadaşlarımızın tek derdi, bu camiye, mukaddesatımıza yapılan saygısızlığı önlemek ve engellemektir. Hepimiz sadece bunun için buraya geldik. Bu saygısızlığa karşı tahammülümüz yoktur. Devlet büyüklerimiz, gerekli önlemleri mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kahraman da "Teravih namazımızı kıldık ve camimizi temizledik. Bir takım olaylar yaşandı. Caminin etrafında şişeler bulundu, hazirelerindeki mezar taşlarına saldırı oldu. Bundan dolayı bugün saflarımızı doldurduk. Camimizi korumak için burada bulunduk. Saygı çerçevesi içerisinde camimizde bulunalım." dedi.

İftar programını iptal ettiler

Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı, Saraçhanedeki izinsiz gösterilere katılan bir grubun, cami ve haziresine zarar vermesini protesto için bu akşam iftarlarını Şehzadebaşı Camisi'nde açacaklarını duyurmuştu.

Büyük Doğu Akıncıları Teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise programın iptal edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Sayın Davut Gül tarafından Şehzadebaşı Camisi'ne yönelik dün akşam gerçekleşen alçakça hareketlerin tekrarını önlemek adına her türlü tedbirin kesinlikle alınacağı yönünde tarafımıza güvence verilmiştir. Bu sebeple bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız iftar ve teravih organizasyonumuzu iptal etme kararı aldık. Ancak derneğimizden bir heyet, camiyi ziyaret ederek olay yerinde incelemelerde bulunacaktır. Bize verilen sözlerin gereği yerine getirilmediği takdirde, Büyük Doğu Akıncıları olarak gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna ilan ederiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, istanbul, Kültür, Güncel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehzadebaşı Camisi'nde Nöbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:38:57. #7.12#
SON DAKİKA: Şehzadebaşı Camisi'nde Nöbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement