Şeker Sanatında Yenilikçi Tasarımlar

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Mutfak sanatçısı şefler, pastacılığa farklı bir boyut kazandırarak, şeker hamurundan birbirinden renkli, yenilebilir heykel ve figürler yapıyor.

Pastacılık sektöründe her geçen gün yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkıyor. Şeker hamurunu ustalıkla kullanan mutfak sanatçısı şefler, özel gün ve organizasyonlar için hazırladıkları yenilebilir tasarımlarla dikkati çekiyor.

Şeker hamurunu uzun uğraşlarla şekillendiren mutfak sanatçıları, belirledikleri temaya uygun büstler, film ve oyun karakterleri ile dekor ve heykeller oluşturuyor.

Hazırladıkları tasarımları renklendirerek sanat eserine dönüştüren şefler, bu figürleri kimi zaman sergiliyor kimi zaman pasta tasarımlarıyla bütünleştiriyor.

"Uzun süre saklayabiliyorsunuz"

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Artistik Sanat Dalları Milli Takım Şefi Ayça Gürler, Antalya'da katıldığı fuarda AA muhabirine, 13 senedir şeker sanatçılığı ve pastacılıkla ilgilendiğini söyledi.

Ağırlıklı olarak şeker hamuruyla çalıştığını belirten Gürler, eserlerini talebe göre bireysel tasarım, firma çalışmaları, eğitimler ve yarışmalar için hazırladığını dile getirdi.

Pasta kültürü geliştikçe sınırların zorlandığını vurgulayan Gürler, "Dünyada bu alandaki malzemelerin, şeker hamurunun gelişmesiyle ve teknolojiyle farklı tasarımlar ortaya çıkıyor. Yapılabilirlik, işlenebilirlik geliştikçe çok daha zor, gösterişli modeller yapılmaya başlandı." dedi.

Tasarımlarını modelleme yaparak oluşturduğunu ifade eden Gürler, "Orantılıyor, ölçüleri çıkarıyor, renkleri karıştırıyor ve doku veriyoruz. İçi pasta olan tasarımlarımızda, bozulma ihtimalini düşünerek süreyi daha kısa tutuyoruz. Sergi amaçlı tasarımlarımızda bu zamana kadar en büyük, kendi boyumda, altında kütüğüyle motorlu bir testere yapmıştım. Nemden koruduğunuz zaman bunları uzun süre saklayabiliyorsunuz." diye konuştu.

Gürler, bu alanda yurt içinde ve dışında eğitimler verdiğini, tasarımlarıyla katıldığı uluslararası yarışmalar ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazandığını kaydetti.

"Kesmeye kıyamayanlar oluyor"

Mesleğinde 14'üncü yılını doldurduğunu anlatan şeker sanatçısı Tuğba Yavaşça ise özel tasarımlar ve eğitmenlik alanında faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Tasarladıkları ürünlerin tamamının yenilebilir olduğuna dikkati çeken Yavaşça, şunları söyledi:

"Bir heykeltıraşın kille çalışması gibi, bizim malzememiz de şeker hamuru. Örneğin burada bir robot teması üzerine çalıştık. Bu heykellerin kirpiğine kadar hepsi yenilebilir şeker. Temaya göre hamura şekil veriyoruz. Bir pastanın üzerine konulduğunda ya da içi pasta olduğunda insanların güvenle tüketebileceği ürünler hazırlıyoruz. Biz lezzeti sanatla buluşturup göze hitap eden hoş görseller yapmak üzerine sanat icra ediyoruz."

Çok detaylı, ağır görselleri hazırlamanın yaklaşık bir ay sürebildiğini aktaran Yavaşça, tasarımları hakkında güzel dönüşler aldığını, birçok kişinin kesmeye kıyamadığını ve saklamak istediğini ifade etti.

Yavaşça, bu tür çalışmalarla yurt dışında Türkiye'yi temsil ederek yarışmalarda ve olimpiyatlarda altın madalya elde ettiğini, bu sayede hem motive olduklarını ve hem de geliştiklerini sözlerine ekledi.