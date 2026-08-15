Sel Afetinde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sel Afetinde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sel Afetinde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Giresun'da selde kaybolan 2 kişi için 400 araç ve 1000 personelle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

'400'E YAKIN ARAÇ VE BİNE YAKIN PERSONELLE ARAMALAR DEVAM EDİYOR'

Giresun'un Keşap ilçesinde sel afeti ile kaybolan 2 kişiye ulaşmaya yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Koç ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta açıklamalarda bulundu. Vali Koç, kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından ilimiz için şiddetli yağış uyarısı yapılmıştı. Bütün kurumlarımızla beraber gereken tedbirlerimizi almıştık. Öngörüldüğü gibi bir taşkına sebep oldu, çok fazla bir zarar vermedi. Selin şiddetine göre ucuz atlattık diyebilirim. O gece Karabulduk yolunda içerisinden 3 vatandaşımızın bulunduğu bir aracın sele kapıldığı ihbarını aldık. 1 vatandaşımız kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğer 2 vatandaşımızı, tüm arama ekiplerimizle beraber yaklaşık 400'e yakın araç ve bine yakın personelle arama kurtarma ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'26 MİLYON LİRA ZARAR TESPİT ETTİLER'

Defterdarlığın hasar tespit çalışmaları yaptığını belirten Vali Koç, "26 milyon lira bir zarar tespit ettiler. Dere yataklarımız ve altyapımızda oluşan hasarlarda ilgili hepimiz buradayız. Oradaki olumsuzlukları da yeniden afete sebep olmasın diye en kısa sürede gidereceğiz. Ulaşamadığımız köyümüz yok gibi 5-6 tane köyümüz kaldı, İl Özel İdare ekiplerimiz müdahale ediyor. Enerji veremediğimiz, iletişimini sağlayamadığımız köyümüz yok. İnşallah bir an önce kayıp vatandaşlarımıza ulaşırız. Aramalar, olayın olduğu yerden yaklaşık 9 kilometre, 5 kısma ayrıldı. Karadan, kenardan ve dere içerisinden arama yapacak şeklinde ekipler ayrıldı. Tüm teknik cihazlar kullanılarak arama yapılıyor. Deniz de dahil olmak üzere mümkün olan tüm imkanlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

'YARALARI SARMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Dere yatakları taşkın öncesi temizlendi. Temizlik hadisesi taşkınların riskini bertaraf ediyor. Çok büyük bir taşkın hadisesi olmasını engelliyor. Taşkından birkaç gün önce yapılan temizlik çalışması sebebiyle aslında büyük bir afet de önlenmiş oldu. Maalesef kayıplar yaşanıyor. Bu da dere yatağı taşkını sebebiyle değil, vatandaşlarımızın aracıyla kara yolunda ilerlerken dereye sürüklenmesi sonucu vuku buldu. Durumun böyle olmasını istemezdik. Doğal afetlerde böyle durumlar kaçınılmaz olabiliyor. İnşallah kaybolan vatandaşlarımız bulunacak, bu noktada çalışmalarımı sürdürüyoruz. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın, bugün yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik. Bugünden itibaren de yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık" dedi.

'YAĞIŞ AYNI NOKTADA UZUN SÜRÜNCE TAHRİBATA NEDEN OLUYOR'

Aynı noktada uzun süren yağışın etkisine değinen Balta, sağanaklar esnasında dere kenarlarından uzak durulması yönünde de uyarıda bulunarak, "Keşap Havzası'nda metrekareye 58 kilogram yağış düşmüş. Aslında bu yörede yaklaşık 350 kilogram yağışlar gördük. Yağış hadisesinin belli bir noktada uzun süre yağmış olması, kilogram olarak daha az olsa da tahribatı fazla olabiliyor. 350 kilogram yağış, burada tahribat yapmazken bazen 58 kilogramlar bile yağışın aynı noktada uzun sürmesi sonucu tahribat yapabiliyor. Alınması gereken tedbirler alınmış fakat vatandaşımızın taşkın esnasında dere kenarlarına gelmeyip, uzak durmaları lazım. Gerekiyorsa yola çıkmamak lazım" diye konuştu.

Vali Koç ve DSİ Genel Müdürü Balta, kayıp Mehmet Akkaya'nın babası Şükrü Akkaya ile de görüştü.

Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mustafa Koç, Doğal Afet, Acil Durum, Giresun, Güncel, Keşap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel Afetinde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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