Sel Mağduru Yaşlı Kadına Yardım Eli

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, geçen mayıs ayında kırsal Koldere Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel baskınında tek odalı evi sular altında kalan Güler Tan'a (76), hayırseverler yardım elini uzattı. 8 ay sonra onarılan su basan evine dönmenin mutluluğunu yaşayan Tan, "Çok zor durumdaydım. Çok güzel oldu, Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

Saruhanlı'da geçen 28 Mayıs'ta etkili olan sağanak yağmur kırsal Koldere Mahallesi'nde sele neden oldu. 12 yıl önce eşi İzzet Tan'ı kaybeden ve yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Güler Tan'ın tek odalı evi de sel sularıyla doldu. Zor durumda kalan Tan'ın durumu, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşım hayırseverlerin dikkatini çekti. Tan'a ulaşan hayırseverler çatısını yaptırdığı evin zemine fayans döşetti. Elektrik döşenen evde ayrıca mutfak tezgahı ve dolabı yenilendi. Ayrıca evin eşya ve gereçleri alındı. Evinin su basmasıyla zor günler geçiren Tan, 8 ay sonra sevinç yaşadı. Mutlu olduğunu belirten Güler Tan, "Çatım akıyordu, çok zor durumdaydım. Çok güzel oldu. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.Hayırseverler tarafından toplanan eşyaları Güler Tan'a ulaştıran Selime Taş ise "Bir gönüllü grubumuz var. İhtiyacı olan kişilere yardım ediyoruz. Teyzemizi de sosyal medyada gördük. Evi kötü durumdaydı, çok üzüldük. Hayırsever esnaflarımızın sayesinde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Daha eksikliklerini tamamlayacağız. Mutlu oldu, biz de mutlu olduk" diye konuştu.(DHA)