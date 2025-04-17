Selçuk Kozağaçlı Cezaevine Geri Gönderildi - Son Dakika
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Selçuk Kozağaçlı Cezaevine Geri Gönderildi

DHKP/C üyeliğinden ceza alan Selçuk Kozağaçlı'nın şartlı tahliyesi iptal edildi, cezaevine döndü.

17.04.2025 18:18
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"Terör örgütü DHKP/C üyesi veya yöneticisi olduğu" iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan avukat Selçuk Kozağaçlı, şartlı tahliyesinin ardından Başsavcılığın itirazının kabulü üzerine infazının devamı için cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Bakırköy 2. İnfaz Hakimliğine gönderdiği yazıda, Kozağaçlı'nın koşullu salıverilmesine esas iyi hal kararının onanmasına ilişkin karar verilmişse de hükümlünün 10 Şubat'a kadarki dosyası UYAP üzerinden incelendiğinde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı sürede mahkumiyetine esas olan silahlı terör örgütüne destek amaçlı slogan atma eylemlerinde bulunduğu aktarıldı.

Yazıda, Kozağaçlı'nın, mensup olduğu terör örgütüne üye bir hükümlü-tutuklunun serbest bırakılması istemi ve gıda verilmediği iddiasıyla söz konusu örgüt lehine diğer tutuklu ve hükümlülerle toplu olarak açlık grevi eyleminde bulunduğu, bu eylemlerden dolayı 6 kez disiplin cezası aldığı, cezaların İnfaz Hakimliğince onanarak infaz edildiği belirtildi.

Kozağaçlı'ya kurum dışından gelen mektup ve fakslar ile kendisinin göndermek istediği mektup ve fakslar incelendiğinde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda daha önce kalan silahlı terör örgütü mensubu hükümlü ve tutuklularla sürekli bu yolla iletişim kurduğunun anlaşıldığı aktarılan yazıda, bu mektupların bazılarının içeriğinde terör örgütüne dair ifadelerin yazılı olduğu kaydedildi.

Yazıda, Kozağaçlı'nın, cezaevlerinde kalan diğer hükümlü ve tutuklularla örgüte özgü davranış kabul edilebilecek eylemlerde bulunarak ortak hareket ettiği aktarıldı.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Birimi Komisyonunca yapılan incelemelerde, Kozağaçlı'ya kargo-posta yoluyla mahkemelerce yasaklanmış yayınların gönderildiğinin tespit edildiği belirtilen yazıda, bu yayınların Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda hükümlüye verilmediği kaydedildi.

Yazıda, Kozağaçlı hakkında ilgili servislerce hazırlanan gelişim değerlendirme raporlarına göre gelişim puanının 37,75 olduğu ifade edildi.

Kozağaçlı hakkında düzenlenen gözlem değerlendirme raporları ve Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu süreç içerisindeki genel durumu birlikte değerlendirildiğinde, hükümlünün tutum ve davranış değişikliği ile gelişim motivasyonunun düşük olduğu kaydedilen yazıda, gelişim puanının Bakanlık tarafından belirlenen 40 eşik puanı karşılamadığı anlatıldı.

Yazıda, Kozağaçlı'nın terör örgütü üyeliğinden ayrıldığına dair somut bir beyanı veya davranışının kurumca tespit edilemediği, kendisi hakkında kurum tarafından terör örgütünden ayrıldığına dair verilen samimiyet tasdik kararı da bulunmadığı aktarıldı.

Kozağaçlı'nın salıverilmesi sonrası toplumla bütünleşme süreci ve gelecek motivasyonu hakkında olumlu bir kanaat oluşmadığı vurgulanan yazıda, tüm bu gerekçelerle, Bakırköy 2. İnfaz Hakimliğinin 16 Nisan'da Kozağaçlı'nın şartlı tahliyesine ilişkin verdiği kararın iptal edilmesi talep edildi.

Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği ise kararında, Kozağaçlı hakkında ilgili servislerce hazırlanan gelişim değerlendirme raporlarına göre gelişim puanının 37,75 olduğunu, yeni gelişim puanı belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Eşik puana ilişkin itirazın yerinde olduğunu kaydeden hakimlik, Kozağaçlı hakkındaki koşullu salıverilmenin uygun bulunmadığını ifade etti.

Bu kararla Kozağaçlı, infazının devamı için cezaevine gönderildi.

Davanın geçmişi

Yargılama sürecinde savcılık tarafından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, sanıklardan Selçuk Kozağaçlı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Kozağaçlı'ya "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

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Kaynak: AA

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