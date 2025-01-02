Semah Gösterisi İstanbul'da

Bektaşiyye Tarikatı'nın piri Hünkar Hacı Bektaş Veli ve onun takipçileri tarafından meydana konulan semah merasimi, Atatürk Kültür Merkezi'nde icra edilecek.
Gösteri, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu sanatçıları tarafından 8 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Postnişin Mehmet Fatih Çıtlak'ın takdimiyle düzenlenecek semah merasiminin yönetmenliğini ise Yıldız Çankaya ile Cem Durak üstleniyor.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "www.akmistanbul.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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