Semah Gösterisi İstanbul'da

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Bektaşiyye Tarikatı'nın piri Hünkar Hacı Bektaş Veli ve onun takipçileri tarafından meydana konulan semah merasimi, Atatürk Kültür Merkezi'nde icra edilecek.

Gösteri, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu sanatçıları tarafından 8 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Postnişin Mehmet Fatih Çıtlak'ın takdimiyle düzenlenecek semah merasiminin yönetmenliğini ise Yıldız Çankaya ile Cem Durak üstleniyor.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "www.akmistanbul.gov.tr adresinden ulaşılabilir.