Şemdinli Balı Muğla\'da Tanıtıldı

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Şemdinli'nin yüksek rakımlı yaylalarında üretilen bal, Muğla'da düzenlenen 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde tanıtıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, Kaymakamlık ve Şemdinli Belediyesi'nin destekleri ile Şemdinli balının tanıtımı amacıyla kongreye katılım sağlandı.

Bu kapsamda kongrede açılan stantta katılımcılara Şemdinli balının özellikleri, üretim süreci ve ekonomiye katkısı hakkında bilgiler verildi.

Standı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve birçok katılımcı ziyaret etti.