Hakkari Şemdinli\'de gaziler ve şehit aileleri iftarda bir araya geldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gaziler ve şehit aileleri, iftarda bir araya geldi.
Kaymakamlık tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen program, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'in Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı.
Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Çocuklarla yakından ilgilenen Ateş, her fırsatta şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.
Ateş, "Şemdinli ilçemiz terörle mücadele etmiş, çok sayıda gazi ve şehidimizin olduğu bir yer. Sizler bizim için çok önemlisiniz, emanetsiniz. Elimizden geldiğince sizleri yalnız bırakmıyor, bir ihtiyacınız varsa gidermek istiyoruz. Bugün iftar programına nezaket gösterip katıldığınız için teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.
Programa, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hadi Güçlü ve kurum amirleri katıldı.
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