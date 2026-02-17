Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şelaleler, son günlerdeki yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı.
İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kar eridi.
Sağanak ve kar suyunun etkisiyle dağlık alandaki şelaleler de yeniden akmaya başladı.
Kayalıkların arasından süzülerek güzel görüntü oluşturan şelaleler, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de Şelaleler Yeniden Akmaya Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?