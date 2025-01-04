Semra Demirelli'nin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Semra Demirelli'nin Cenazesi Defnedildi

Semra Demirelli\'nin Cenazesi Defnedildi

Elazığ'da silahlı saldırıda ağır yaralanan Semra Demirelli, hastanede yaşamını yitirdi.

04.01.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra yaşamını yitiren Semra Demirelli'nin cenazesi toprağa verildi.

Kentte yerel bir televizyon kanalında muhabirlik yapan ve 15 Kasım 2024'te Abdullah Paşa Mahallesi'deki evine gelen V.S.Ç'nin (26) silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Demirelli'nin cenazesi, Kanal Fırat Televizyonu binasının bahçesine getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından İmamı Azam Camisi'nde Demirelli için cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namazın ardından genç kadının cenazesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Demirelli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bazı kurum ve kuruluş müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Akçakiraz beldesinde intihar girişiminde bulunan V.S.Ç. de kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Semra Demirelli'nin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
19:21 Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
19:01 İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
18:53 Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler’in yeni hocasını duyurdular Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:30 Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:07 Elon Musk’tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a şok suçlama Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 16:33:45. #1.13#
SON DAKİKA: Semra Demirelli'nin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.