Senatörlerden Trump'a İran Uyarısı - Son Dakika
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Senatörlerden Trump'a İran Uyarısı

19.06.2025 11:35
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ABD senatörleri, Trump’ın İran’a askeri müdahale planını endişeyle değerlendiriyor.

ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri saldırı kararı alarak ülkeyi, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya doğrudan dahil etmesinden endişe duyuyor.

The Hill gazetesinin haberine göre, başkent Washington'da iki partiden de İsrail'e güçlü destek bulunmasına rağmen, ABD'nin daha büyük bir Orta Doğu savaşına sürüklenebileceği kaygısı hakim.

Demokrat Senatör John Hickenlooper, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu çatışmaya dahil olma riskinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, Trump'ın, seçim kampanyasında ABD'yi dış çatışmalardan uzak tutma vaadinde bulunduğunu hatırlattı.

İsrail'e "yüzde yüz destek" verdiğini vurgulayan Hickenlooper, bu tür kararların her zaman risk-getiri dengesiyle ilgili olduğu yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Bundan ne elde ediyoruz? Amerikan halkı için ne anlam ifade ediyor? Başkanın seçim kampanyasında sunduğu argüman da buydu. Bu tür bir adım atmanın İsrail'in hayatta kalması için mutlak gerekli olduğundan emin değilim."

Cumhuriyetçi Senatör Shelley Moore Capito ise "ABD yetkililerinin, durumu dikkatle değerlendirmesi ve tüm sonuçları göz önünde bulundurması gerekir." dedi.

Capito, Trump'ın İran'ın "sizi mahvedeceğiz" tarzı açıklamalarına fazla kulak asmadığına işaret ederek, "Ben sadece sürecin yavaşlatılması ve doğru karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başkan'ın doğru kararı vereceğine güveniyorum ama bu çok zor bir durum." diye konuştu.

ABD'nin Orta Doğu'da yeni bir savaşa sürüklenmesinden endişe duyan isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de CNN'e yaptığı açıklamada, "Yeni bir Orta Doğu savaşı istemiyorum. Bölgedeki ani askeri yığınağımızdan biraz kaygılıyım." ifadelerini kullandı.

Trump ile salı akşamı konuştuğunu aktaran Hawley, "Trump'ın İranlılara mesajı, 'Eğer nükleer programdan vazgeçmezseniz İsrail'le baş başasınız.' oldu. Bu tamam. Ancak ABD'nin doğrudan İran'ı vurması ya da çatışmaya dahil olması tamamen farklı bir şey. Bu konuda gerçekten endişeliyim." dedi.

Demokrat senatörler, Trump yönetiminden daha fazla bilgi talep ediyor

Demokrat senatörler ise Trump yönetiminden daha fazla bilgi talep ederken, Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, tüm senatörlere yönelik gizli bir bilgilendirme oturumu talep ettiğini ve bunun gelecek hafta başında yapılacağını belirtti.

Schumer, ABD'nin, İran'a yönelik saldırılara dahil olma ihtimalini eleştirerek, "Gerekirse Demokrat senatörler olarak yetkimizi kullanmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Senato İstihbarat Komitesinin Demokrat Başkanı Mark Warner ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu yönetimin İran'la ilgili dış politikasının ne olduğunu bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Demokratlar, Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a yönelik tek taraflı saldırı düzenleme yetkisini sınırlamayı tartışırken, Virginia Senatörü Tim Kaine, bu hafta başında Başkan'ın Kongre onayı olmadan İran'a askeri saldırı düzenlemesini engelleyecek bir yasa teklifini gündeme getirmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci de ülkesinin İsrail-İran meselesinde karar alma sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BBC'nin haberine göre, Scaramucci, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Trump'ı "sert görünme konusunda özgüvensizliğine oynayarak ikna etmeye çalıştığını" öne sürdü.

ABD'nin İran'a saldırılara katılması ihtimaline ilişkin Scaramucci, "20 yılda hiçbir şey öğrenmedik. Bana göre, rejim değişikliğine gidilmesi konusunda baskı yapması gerekenler Amerikalılar." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara dahil olma iddialarıyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Yapabilirim de yapmayabilirim de. Yani ne yapacağımı kimse bilmiyor." şeklinde konuşmuştu.

The Wall Street Journal ise Trump'ın, İran'a yönelik bir saldırı planını onayladığını ancak ülkenin nükleer programından vazgeçip vazgeçmediğini görmek için nihai bir emir vermeyi ertelediğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senatörlerden Trump'a İran Uyarısı - Son Dakika

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