Senegal'den Yeni Kalkınma Programı - Son Dakika
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Senegal'den Yeni Kalkınma Programı

Senegal, 'Senegal 50 Ulusal Dönüşüm Ajandası' ile büyümeyi artırıp iç borçlanmayı azaltmayı hedefliyor.

14.10.2024 23:16
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Senegal, büyümeyi arttırarak, iç borçlanmayı azaltmayı hedefleyen yeni kalkınma programını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko, 17 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde "Senegal 50 Ulusal Dönüşüm Ajandası" isimli 25 yıllık kalkınma programını tanıttı.

Faye, adil ve müreffeh bir Senegal inşa etme amacıyla hazırlanan Senegal 50'nin kamu ve özel sektörden uzmanların ortak çabası sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Programın iyi yönetişim ve Afrika'ya bağlılık, yetişmiş insan sermayesi ve toplumsal eşitlik, sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçi ekonomi ilkelerine dayandığının altını çizen Faye, eylem planının 5'er ve 10'ar yıllık bölümlere ayrıldığını dile getirdi.

Programın 2025-2029 yıllarını kapsayan ilk bölümünde, büyüme oranının yüzde 6,5 olması ve ortalama vergi yükünün yüzde 21,7'ye çıkarılması planlanıyor.

Program kapsamında, 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 83,7'sine tekabül eden iç borçlanma oranının yüzde 70'e indirilmesi ve 2019-2023 döneminde GSYH'nin ortalama yüzde 10,4'üne denk gelen bütçe açığının da "en makul sürede" yüzde 3'e düşürülmesi hedefleniyor.

Programa göre, gelecek 5 yılda enflasyon oranı yüzde 2 civarında tutulacak ve kişi başına düşen gelir de yaklaşık yüzde 50 artışla 2 bin 468 dolara ulaşacak.

Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023'te "69" olarak belirlenen ortalama yaşam süresi de en az 3 yıl artacak.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde 192 ülke arasında 162'nci sırada yer alan Senegal'in sıralaması da 5 yılda "düşük insani gelişmişlik" seviyesinden "orta insani gelişmişlik" seviyesine yükselecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'den Yeni Kalkınma Programı - Son Dakika

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