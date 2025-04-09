Sera Kadıgil: Darbe Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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Sera Kadıgil: Darbe Süreci Devam Ediyor

İşçi Partisi Sözcüsü Kadıgil, İmamoğlu'nun durumu ve sandık güvenliği için halkı uyarıyor.

09.04.2025 22:58
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(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, " Ekrem İmamoğlu'nun içeride tutulduğu, hem adayın hem sandığın önümüzden kaçırıldığı her an biz bir saray darbesine maruz kalıyoruz. O yüzden başından beri söylediğimiz gibi, bu sadece CHP'nin ya da Sayın İmamoğlu'nun meselesi değil, bu bu memleketin meselesi" diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, CHP'nin Şişli mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Bu devam eden bir darbe süreci. Ekrem İmamoğlu'nun içeride tutulduğu, hem adayın hem sandığın önümüzden kaçırıldığı her an biz bir saray darbesine maruz kalıyoruz. O yüzden başından beri söylediğimiz gibi, bu sadece CHP'nin ya da Sayın İmamoğlu'nun meselesi değil, bu bu memleketin meselesi. Meclis'te bizim arkamızda yazan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazısına sahip çıkma meselesi. O yüzden başında dediğimiz gibi geceleri de meydanları da sokakları da terk etmeyeceğiz, boykotu da terk etmeyeceğiz. Ne zamanki bizim irademize çökemeyeceğini bazıları öğrenecek, o zaman bizim için hayat normalleşecek" ifadesini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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