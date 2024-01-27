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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ASRİAD'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ASRİAD'ı ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Asrın İşinsanları Derneğini (ASRİAD) ziyaret etti. Alemdar ve beraberindeki heyet, ASRİAD yönetimiyle bir araya gelerek kent hakkındaki projeleri hakkında bilgi aldı. Alemdar, ziyaretlerini sürdüreceğini ve kentle ilgili projelerini açıklayacağını belirtti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ASRİAD\'ı ziyaret etti
27.01.2024 - 12:20,
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Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Asrın İşinsanları Derneğini (ASRİAD) ziyaret etti.

Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve partililer ile ASRİAD yönetimiyle bir araya geldi.

Alemdar ve beraberindeki heyeti karşılayan ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kent hakkındaki projelerinin bulunduğu dosyayı Alemdar'a teslim eden Ulusal, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, ziyaret ettiği her yerde birlik ve beraberlik vurgusu yaptığını belirterek, kent olarak bu birlik ve beraberliğin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İlçe belediye başkan adaylarının da belirlenmesinin ardından ziyaretlerini sürdüreceğini aktaran Alemdar, kentle ilgili projelerini açıklayacağını belirtti.

Kocacık da 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na adım attıklarını dile getirerek, "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Adayımız Yusuf Alemdar'a da çıktığımız bu yolda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Şehir adına çok önemli bir sorumluluk aldı." dedi.

Tever'in de konuşmasının ardından heyet, iş insanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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