Serdivan\'da İkinci Bahar Tatili

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 60 yaş ve üzeri evli çiftler, "İkinci Bahar" projesi kapsamında kaplıca tatili yaparak dinlendi.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm masrafları karşılanan çiftler, Akyazı ilçesindeki Kuzuluk kaplıcalarında iki gece konakladı.

Tatil sayesinde hayatın stresinden ve şehrin kalabalığından uzaklaşma imkanı bulan çiftler, unutulmaz anlar yaşadı.

Projenin açılış yemeğine katılan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, anlamlı çalışmanın devam edeceğini müjdeledi.

Çelik, katılımcıların yüzlerinin gülmesinden memnun olduklarını dile getirerek, çiftlerin başvurularla belirlendiğini kaydetti.