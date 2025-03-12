Serhan Asker Adliyeye İfade Vermek İçin Geldi - Son Dakika
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Serhan Asker Adliyeye İfade Vermek İçin Geldi

Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle adliyeye geldi.

12.03.2025 14:18
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Halk TV Programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle avukatı ile Ankara Adliyesi'ne geldi. Asker, nöbetçi mahkemede ifade verecek.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenen Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker, ifade vermek üzere avukatıyla Ankara Adliyesi'ne geldi.

Asker hakkında, 2021'de Halk TV'de yayımlanan bir haber nedeniyle 2022'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, Başsavcılık tarafından 28 Ocak 2024'te iddianame düzenlendiği öğrenildi.

Bu iddianamenin Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve davanın ilk duruşmasının görüldüğü, bu duruşmada Mahkeme Başkanı'nın dün Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarttığı belirtildi.

Serhan Asker, bu kapsamda, nöbetçi mahkemede ifade verecek.

Asker'in, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "erişimin engellenmesine ilişkin hakim kararını, şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları hakkında ceza verilmesini öngören" maddesi uyarınca adli para cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: ANKA

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