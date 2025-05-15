Şerif'ten Aliyev'e Teşekkür

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Hindistan'la yaşanan krizde Azerbaycan'ın Pakistan'a diplomatik ve siyasi desteği ile sergilediği dayanışma dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif, Aliyev'i telefonla arayarak Hindistan ile yaşanan son gerilim hakkında bilgi verdi.

Şerif, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırıları ve ardından sağlanan ateşkes konusunda Aliyev'e bilgi aktardı.

Kriz sürecinde Azerbaycan'ın Pakistan'a gösterdiği diplomatik ve siyasi destek ile sergilediği dayanışma dolayısıyla teşekkür eden Şerif, bu tutumun iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Aliyev ise bölgede ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan devleti ve halkının Pakistan'ın yanında olduğunu bir kez daha ifade etti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Pakistan arasındaki çok yönlü işbirliği ve çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine dair konular da ele alındı.