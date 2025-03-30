Serik'te Bayramda Dolu Sürprizi

Bayram sabahı Antalya'ya dolu sürprizi

Serik ilçesinde yollar ve seralar beyaza büründü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Ramazan Bayramı sabahı etkili olan dolu yağışı, yolları ve seraların çevresini beyaza bürüdü. Vatandaşlar sabaha karşı kar manzarasını andıran görüntülerle karşılaşırken, aniden bastıran dolu, sürücülere ve üreticilere zor anlar yaşattı.

Serik ilçesinde Ramazan Bayramı sabahı dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Cumalı Mahallesi'nde aniden bastıran dolu nedeniyle yollar ve seraların çevresi beyaza bürünürken, bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun yağışın ardından bazı mahalle yolları doludan dolayı geçici olarak kapanırken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Yüzeyi tamamen kapanan asfalt yollar sürücülere zor anlar yaşattı.

Örtü altı tarımın yoğun yapıldığı bölgede dolu, seraların çevresinde birikerek üreticilerde endişeye neden oldu. Serikli üreticiler sabah saatlerinde seralarına giderek muhtemel zararları kontrol etti. İlk belirlemelere göre büyük çaplı bir hasar gözlemlenmedi.