Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Batuhan Erbay'ın (25) kullandığı 16 AES 050 plakalı otomobil, Serik - Belek yolu Eminceler mevkinde virajda şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yusuf Pakır (21) ve Nurdane Pakır (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yıkıştıkları otomobilden itfaiye ekibinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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