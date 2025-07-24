Şerit İhlali Trafik Kazası: 4 Ölü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM Otoyolu'nda kullandığı süt kamyonuyla şerit ihlali yapıp çarptığı otomobilde, 4 kişinin ölümüne neden Ercan Tak (56), tutuklandı.

Kaza, dün TEM Otoyolu'nun Çorlu Gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, Ercan Tak yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile Gürhan Recep Tütüncü (31) yönetimindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Gürhan Recep Tütüncü ile otomobildeki Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Tak, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Şerit ihlali yaptığı belirtilen Tak'ın ifadesinde, önüne araç çıktığını söylediği öğrenildi.