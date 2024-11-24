Sertavul Geçidi Ulaşıma Kapandı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karaman- Mersin arasındaki geçitte, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Sabaha karşı oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.
Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.
Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.
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