Seul\'de Kış Gündönümü Kutlamaları

SEUL, 23 Aralık (Xinhua) -- Kış gündönümü, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Namsangol Hanok Köyü'nde coşkuyla kutlandı. Geleneksel dansların sergilendiği ve kırmızı fasulyeli keklerin paylaşıldığı kutlamalarda insanlar eğlenceli vakit geçirdi.

Bu yıl 22 Aralık'a denk gelen kış gündönümünde Güney Koreliler, aileleriyle birlikte bir gelenek haline gelen patjuk (kırmızı fasulye lapası) yiyor. Geleneksel olarak yeni yılın başlangıcı kabul edilen bu güne "küçük ay yeni yılı" da deniyor.