 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seul'de Kış Gündönümü Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Seul'de Kış Gündönümü Kutlamaları

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Namsangol Hanok Köyü'nde kış gündönümü coşkuyla kutlandı. Geleneksel dansların sergilendiği ve kırmızı fasulyeli keklerin paylaşıldığı kutlamalarda insanlar eğlenceli vakit geçirdi. Güney Koreliler, aileleriyle birlikte patjuk (kırmızı fasulye lapası) yiyerek kış gündönümünü kutladı.

Seul\'de Kış Gündönümü Kutlamaları
23.12.2023 - 15:02,
Abone Ol

SEUL, 23 Aralık (Xinhua) -- Kış gündönümü, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Namsangol Hanok Köyü'nde coşkuyla kutlandı. Geleneksel dansların sergilendiği ve kırmızı fasulyeli keklerin paylaşıldığı kutlamalarda insanlar eğlenceli vakit geçirdi.

Bu yıl 22 Aralık'a denk gelen kış gündönümünde Güney Koreliler, aileleriyle birlikte bir gelenek haline gelen patjuk (kırmızı fasulye lapası) yiyor. Geleneksel olarak yeni yılın başlangıcı kabul edilen bu güne "küçük ay yeni yılı" da deniyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Güney Kore, Aralık, Seul, Yemek, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seul'de Kış Gündönümü Kutlamaları - Son Dakika


15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak

Son Dakika
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:31 Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:37:42. #1.11#
SON DAKİKA: Seul'de Kış Gündönümü Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement