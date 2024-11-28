Seul'de Tarihin En Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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Seul'de Tarihin En Yoğun Kar Yağışı

Güney Kore'de Seul ve çevresinde 40 cm'yi aşan kar yağışı, trafiği aksattı ve hayatı olumsuz etkiledi.

28.11.2024 14:16
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Güney Kore'de 40 santimetreyi aşan ve hayatı olumsuz etkileyen son yılların en yoğun kasım ayı kar yağışı, başkent Seul ve çevre eyaletlerde etkili oldu.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), dün başlayan yağışlar sonucu Seul ve komşu Gyeonggi Eyaletinde en az 40 santimetre kar görüldüğünü duyurdu.

KMA, başkentteki kar yağışının son 117 yılın en yoğun kasım ayı kar yağışı olduğuna işaret etti.

Yetkililer, Seul ve çevresindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede trafiğin durma noktasına geldiğini ve yüzlerce haneye elektrik verilemediğini kaydetti.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği başkent Seul, Gyeonggi ve Kangvon eyaletlerinde meydana gelen kazalarda iki kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

KMA ayrıca, kar yağışının Cuma günü geç saatlere kadar bölgedeki etkisini sürdüreceği tahminini paylaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 71'i Seul'ün batısındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'nda olmak üzere, ülke genelinde en az 150 uçuş iptal edildi.

Ülke çapında 70 güzergahta 89 yolcu feribotunun seferlerine ara verilirken, 7 milli parka da girişler kısıtlandı.

Öte yandan, kar yağışının hayatı durma noktasında getirdiği Gyeonggi eyaletinde de 1285 okulda eğitime vara verildi.

Seul Belediyesi, yollardaki karı temizlemek için 11 bini aşkın personel seferber ederken metrolarda sefer sayıları artırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seul'de Tarihin En Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika

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