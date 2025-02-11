Sevgililer Günü'nde Meşk Korosu Konseri

Musıki Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Meşk Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen konserde sanatseverlerle buluşacak.
Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, Türk sanat müziğinin sevilen eserleri seslendirilecek.
Koro şefliğini Arzu Yücebıyık'ın üstleneceği etkinlikte, TRT İstanbul Radyosu ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı korolardan konuk sanatçılar sahne alacak.
Çiğdem Gürdal'ın da konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı etkinlik ücretsiz gerçekleşecek.
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