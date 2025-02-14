Sevgililer Günü'nde traktör sürprizi - Son Dakika
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Sevgililer Günü'nde traktör sürprizi

Sivas'ta bir genç, annesine Sevgililer Günü'nde traktör hediye ederek sevgisini gösterdi.

14.02.2025 20:35
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Ana gibi yar olmaz' dedi sevgililer gününde annesine traktör hediye etti

Sivaslı bir genç tarım ve hayvancılıkla ilgilenen annesine Dünya Sevgililer Günü dolayısıyla, 'anne gibi yar olmaz' diyerek traktör hediye etti

SİVAS - Sivaslı bir genç tarım ve hayvancılıkla ilgilenen annesine Dünya Sevgililer Günü dolayısıyla, 'anne gibi yar olmaz' diyerek traktör hediye etti.

Sivas ilginç bir sevgililer günü etkinliğine sahne oldu. Sivaslı bir genç 'anne gibi yar olmaz' diyerek annesine olan sevgisini ilginç bir hediyeyle dile getirdi. Musa Şimşek isimli genç annesine, tarım ve hayvancılığın yağın olarak yapıldığı Sivas'ta en önemli tarım araçlarından birisi olan traktör hediye etmeye karar verdi. Şimşek, satın aldığı son model traktörü balon ve kurdelelerle süsleyerek annesi Gül Şimşek'e örnek bir sevgililer günü sürprizi yaptı.

Şimşek, Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım yaptıklarını belirtip sevgililer gününde annesine, hem çok işine yarayarak hem de ülke ekonomisine katkı sunacak bir traktör hediye etmek istediğini belirtti. Anne Gül Şimşek ise aldığı hediye karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde traktör sürprizi - Son Dakika

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