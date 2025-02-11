Sevgilisini otomobilde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Sevgilisini otomobilde bıçaklayarak öldürdü

Sevgilisini otomobilde bıçaklayarak öldürdü

KONYA'da Ayşe K. (35) otomobilde birlikte içki içtiği sevgilisi sevgilisi Şuayip Demir'i (32) bıçaklayarak öldürdü.

11.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:19
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KONYA'da Ayşe K. (35) otomobilde birlikte içki içtiği sevgilisi sevgilisi Şuayip Demir'i (32) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şehit Erdoğan Balcı Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, birlikte yaşadığı sevgilisi Şuayip Demir'in bıçakla yaralandığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Demir'i TOKİ konutları yakınındaki boş arazide, park halindeki 42 K 3454 plakalı otomobilde göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay yerini incelemelerin ardından Demir'in cenazesi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şuayip Demir'in yanında bulunan Ayşe K., ilk ifadesinde, gece saatlerinde boş arazide birlikte alkol aldıklarını, sonrasında kendisinin uyuyakaldığını, sabah uyandığında sürücü koltuğunda oturan Şuayip Demir'i bıçaklanmış halde gördüğünü söyledi. Cinayet şube dedektifleri, çelişkili ifadeleri üzerine Ayşe K.'yi gözaltına aldı. Ayşe K., gözaltında suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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