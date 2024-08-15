Seyahat tutkunu çift, bisikletle 3 bin kilometre yol yaptı - Son Dakika
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Seyahat tutkunu çift, bisikletle 3 bin kilometre yol yaptı

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İstanbul'da Nisan ayında bisikletle yola çıkan seyahat tutkunu Mehmet ve Duygu Kırkıcı çifti, 3 bin kilometre yolu 115 günde kat ederek Malatya'ya ulaştı. Çift hedeflerinin 5 bin kilo metre yapmak olduğunu söyledi.

15.08.2024 16:30
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Seyahat tutkunu çift, bisikletle 3 bin kilometre yol yaptı

MALATYA - İstanbul'da Nisan ayında bisikletle yola çıkan seyahat tutkunu Mehmet ve Duygu Kırkıcı çifti, 3 bin kilometre yolu 115 günde kat ederek Malatya'ya ulaştı. Çift hedeflerinin 5 bin kilo metre yapmak olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşayan emekli çift Mehmet Kırkıcı ile eşi Duygu Kırkıcı önce bisikletle Avrupa turuna çıkmak istedi. Vize alamadıkları için Türkiye turuna çıkmaya karar veren çift, Nisan ayında bisikletle yola çıkarak 115 günde yaptıkları 3 bin kilometre yolun ardından Malatya'ya ulaştı.

"Şuana kadar yaptığımız yol 3 bin 150 kilometreyi aştı"

9 yıldır bisiklet kullandıklarını belirterek son üç yıldır ise Türkiye'yi gezdiklerini aktaran Mehmet Kırkıcı, " Bisikletle Türkiye turu yapıyoruz. 9 yıldır bisiklete biniyoruz. Son üç yıldır ise Türkiye'yi turluyoruz. Bu yıl ki turumuz aslında Avrupa olacaktı. Ama vize için randevu alamadık. Böyle olunca Türkiye'de kalarak Iğdır'a kadar gidelim oradan da geri dönüş yaparız düşüncesiyle yola çıktık. Ankara, Derinkuyu 'yu dolaştıktan sonra Develi üzerinden Elazığ'a geldik. Daha sonra Bingöl, Muş, Ağrı Doğubeyazıt üzerinden Iğdır'a ulaştık buradan da Tatvan, Muş üzerinden Malatya'ya geldik. Deprem yaşamış Malatya'ya daha önceleri de gelmek istemiştik ama olmadı, ziyareti bu yıl gerçekleştirebildik. Buradan sonra Ihlara vadisine geçerek belirli bir rota sonrası İstanbul'a ulaşacağız. Şuana kadar yapmış olduğumuz yol 3 bin 150 kilometreyi aştı. Tahmini yolumuzun 5 bin kilometreyi aşacağını düşünüyoruz. 115 gün önce 23 Nisan'da yola çıkmıştık" dedi.

"Günde en az 50 kilometre yol yapıyoruz"

Turlarla Türkiye'nin dört bir yanını gezmek, görmek istediklerini kaydeden Duygu Kırkıcı ise, " Depremden etkilen Malatya hala çok güzel bir şehrimiz. İnşallah kısa zamanda toparlanır. Biz ülkemizi tanımaya çalışıyoruz. Birazda farkındalık oluşturmak için bu turları düzenliyoruz. Çocuklar çok daha alakalı. Çocuklar soruyor bisikletle mi bu kadar yolu geldiniz diye. Günde en az 50 kilometre yol yapıyoruz. Zor olmuyor. Ziyaret ettiğimiz bölgelerin tarihi kültürel yerlerini gezdikten sonra yola devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Seyahat tutkunu çift, bisikletle 3 bin kilometre yol yaptı - Son Dakika

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