Şeybani, İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesini istedi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği topraklardan 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na derhal geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Şeybani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 52. toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının 8 Aralık 2024'ten bu yana devam ettiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının altyapıda yıkıma ve ülkenin güneyindeki topraklarda askeri ilerlemelere yol açtığını ifade eden Şeybani, çok sayıda Suriyelinin gözaltına alındığını ve bunlardan onlarcasının akıbetinin hala bilinmediğini kaydetti.

Şeybani, İsrail'in Süveyda'da hukuk dışı gruplara silah ve para desteği sağlayarak kaosu körüklediğini ileri sürdü.

"UNDOF görevlerini eksiksiz yerine getirmeli"

İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi gerektiğini vurgulayan Şeybani, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na derhal geri dönülmesi ve Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) görevlerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Şeybani, İİT üyesi ülkelere Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekleme çağrısı yaparak, İsrail'in uygulamalarının ortaya çıkarılması ve sona erdirilmesi için uluslararası baskı uygulanmasını istedi.

Bu adımların bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirten Şeybani, Golan Tepeleri'nin Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Şeybani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararı uyarınca Golan Tepeleri'ni ilhak etmeye yönelik her türlü kararın geçersiz olduğunu vurguladı.