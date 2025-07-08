Seydikemer'de Baba Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.

Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan baba Ş.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.