Seydikemer'de Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
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Seydikemer'de Cinayet Davası Başladı

Muğla Seydikemer'de bir cinayetle ilgili 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor.

14.02.2025 19:46
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Emine K. ile tutuksuz sanık Durkadın K, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Burhanettin Ö. ile Mert A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Emine K, duruşmada, eski eşi Şaban A. ile 2010'da resmi olarak boşanmalarına rağmen uzun süre aynı evde yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Sanık Burhanettin Ö. ile de uzun süredir ilişkisi olduğunu belirten Emine K, Burhanettin Ö'nün, eski eşini kafasına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğünü iddia etti.

Oğlu Mert A. ve annesi Durkadın K'nin cinayetle bağlantısının olmadığını savunan Emine K, Burhanettin Ö'nün tehditleriyle cesedi taşıdıklarını ve olayın ardından korktukları için kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmadıklarını öne sürdü.

Sanık Mert A. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, babasını öldürmediğini söyledi.

Olay sırasında kendisinin üst kattaki odasında olduğunu iddia eden Mert A, "Olayı öğrendikten sonra emniyete gitmeyi düşündüm ama Burhanettin'in aileme zarar vereceği fikriyle ihbarda bulunmadım. Cezaevi mahkum kabul bölümünde Burhanettin bana 'Cinayeti sen üstlen. Sen dışarıda bize bakamazsın.' dedi. Ben kabul etmeyince 'Tamam o zaman hepimiz yatarız. Annen itiraf etmeseydi hiçbir şey olmayacaktı' dedi." ifadesini kullandı.

Mert A, cinayetin nasıl olduğunu olaydan 3 gün sonra annesinin anlatmasıyla öğrendiğini, cesedi de kendi iradesi dışında taşıdığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Durkadın K. de Şaban A'yı Burhanettin Ö'nün öldürdüğünü gözleriyle gördüğünü iddia etti.

Durkadın K, olay anında korkudan titrediğini, Burhanettin Ö. kendisini ve torunlarını ölümle tehdit ettiği için ihbarda bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Burhanettin Ö. ise Şaban A. ile arkadaş olduklarını söyledi.

Diğer sanıkların ifadelerini kabul etmeyen Burhanettin Ö, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Şaban'ın öldürülmesiyle hiçbir ilgim yok. Cesedini de ben taşımadım. Bana iftira atıyorlar. Onlara baskı yaptığımı, tehdit ettiğimi söylüyorlar. Öyle olsa gece yarısı benimle dışarıya çıkıyor. Korkan bir kişi bunu yapar mı? Bu diğer çocuklar için de geçerli." dedi.

Maktulün diğer oğlu müşteki Mehmet A, sanıklardan sadece Burhanettin Ö'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın da adli kontrolünün sürmesine hükmetti.

Gelecek celse, 12 Mayıs'ta yapılacak.

Olay

Seydikemer'de kaybolan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, 13 Mayıs 2024'te Sarıyer mevkisinde Şaban A'nın cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğulları Mert ve Mehmet A, arkadaşı Burhanettin Ö. ile eski kayınvalidesi Durkadın K. gözaltına alınmıştı.

Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö, 17 Mayıs'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Durkadın K. ile Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıklar, Emine K, Mert A, Burhanettin Ö. ile Durkadın K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Seydikemer, Mahkeme, Cinayet, Son Dakika

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