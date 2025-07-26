Seydişehir'de Kaza: 3 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 34 JA 8803 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda A.A'nın kullandığı 35 BVG 011 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü A.A. ile araçlardaki K.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.