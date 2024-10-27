Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehmet A. idaresindeki 07 ATV 244 plakalı otomobil, Mevlüt Bozoğlu idaresindeki 34 MTF 46 plakalı otomobille Pınarbaşı Mahallesi 153533 Sokak'ta çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.