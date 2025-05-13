Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Çiftlikli idaresindeki kamyonet, Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Veli Caddesi'ndeki Nadire Karpuz'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki Semihanur Çiftlikli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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