Seyhan'da Darbede 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Kocavezir Mahallesi'nde 3 Haziran'da A.B. (68), 3 kişi tarafından sokakta sopalarla darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.B, hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından taburcu edilen A.B, kendisini darbedenlerden şikayetçi olmadı.

A.B'nin darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Polis ekipleri, A.B'yi darbettiği öne sürülen İ.E. (28), H.K. (25) ve İ.A'yı (25) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden İ.E, 12 Haziran'da 2 gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.