Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı dünürünü silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Sarıhamzalı Mahallesi'nde Nazmi Ç. (51), boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan (47) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Nazmi Ç. dünürü Tozkoparan'a tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan Nazmi Ç'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Son Dakika › Güncel › Seyhan'da Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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