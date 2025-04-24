Seyhan\'da Yabancı Uyruklulara Denetim

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, suça karışan ve kente yasa dışı yollarla gelen yabancı uyruklu kişilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik ilçe genelinde denetim yapıldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait mobil hizmet aracında parmak izi incelemeleri yapıldı.

Ekiplerin, ilçedeki denetimleri sürüyor.