Sezer, 'Ankara'ya Bakmak' Sergisini Gezdi

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(ANKARA) - 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın "Ankara'ya Bakmak" adlı resim sergisini gezdi. Karakuş Candan, ziyareti nedeniyle Sezer'e sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak teşekkür etti.

Eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın "Ankara'ya Bakmak" adlı resim sergisi, 8 Ekim Salı günü açıldı. Karakuş Candan, resmi X hesabından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in sergiyi ziyaret ettiğini duyurdu. Karakuş Candan'ın Sezer ile birlikte sergide fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı şöyle:

"İibrahim Karaoğlu küratörlüğünde hazırladığım, Cumhuriyet dönemi eserlerinden olan ve Nurol Sanat Galerisi'nde açılan hafıza mekanları 'Ankara'ya Bakmak' sergisini bugün 10.Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer gezdi. Büyük bir incelik gösteren 10. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer sergi ile ilgili duygularını deftere yazdı. '60 yıl önceki Cunhuriyet eserlerini görmekten mutluluk duydum. Bunları gerçekleştiren Tezcan Karakuş Candan'ı yürekten kutlarım' ifadelerini deftere kaydetti. Sevgili 10.Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'e yürekten teşekkürler."