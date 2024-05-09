Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi - Son Dakika
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bedeli ödenen ilaçlar listesine 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 47 ilaç daha eklendi. Yapılan değişiklikle, meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişim sağlandı.

09.05.2024 10:09
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Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bedeli ödenen ilaçlar listesine 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 47 ilaç daha eklendi. "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 İLAÇ YERLİ ÜRETİM

Buna göre, SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine "akıllı ilaç" olarak da bilinen 8'i yenilikçi kanser ilacı, 21'i alerji aşısı, 2'si büyüme hormonu, 3'ü dirençli uyuz ilacı, 3'ü atopik dermatit ilacı, 2'si diyabet ilacı ve 3'ü psikoleptik/antidepresan olmak üzere 47 ilaç daha eklendi.

Ayrıca 12 kanser ilacının ödeme alanı genişletilerek yeni tedavi seçeneği olarak hastaların erişimine sunuldu. İlaçlardan 10'unun yerli üretim olduğu belirtildi.

Yapılan değişiklikle, vatandaşların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişiminin sağlandığı bildirildi.

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLADIĞI LİSTE GENİŞLEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz hafta 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını açıklamıştı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özkan Milezoğlu: sgk nın bütün ilaçları ödemesi gerek yıllardır. sigortası yatıyor adam belki 2-3 yılda 1 tane ilaç alıyor ona da fark ödüyor. Bir eczacı olarak yazıyorum bu yorumu. Suriyeliler gelip herşeyi bedavaya alıyor ama bizim insanımız paran yoksa alma muamelesi görüyor. 0 0 Yanıtla

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