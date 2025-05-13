MSB'nin helikopteri denize acil iniş yaptı - Son Dakika
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MSB'nin helikopteri denize acil iniş yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait helikopterin, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu. Helikopterdeki 4 personel kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

13.05.2025 11:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

"4 PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

MSB\'nin helikopteri denize acil iniş yaptı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSB'nin helikopteri denize acil iniş yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    pilot beceriksiz 1 82 Yanıtla
  • 32321216034i:
    Geçmiş olsun çok değerli pilotlarımız a Rabbim Türk ordusunu korusun yüceltsin 46 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Serkan Yalçın ın anası olsa kaldırırdı her şekilde 33 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: MSB'nin helikopteri denize acil iniş yaptı - Son Dakika
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