Sheinbaum ve Şi Cinping G20'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Sheinbaum ve Şi Cinping G20'de Bir Araya Geldi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, G20 Zirvesi'nde Şi Cinping ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

19.11.2024 04:16
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Meksika lideri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki 19. G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Şi Cinping ile iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Sheinbaum, Ekim 2023'te Meksika'nın Acapulco kentini vuran Otis Kasırgası sırasında Çin'in verdiği desteği hatırlatarak, Şi'ye teşekkür etti. İki ülke arasındaki ekonomik bağların ve dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini vurgulayan Sheinbaum, zirve vesilesiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Claudia Sheinbaum, G20 Liderler Zirvesi sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile de görüştü.

Zirveye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Meksika lideri, ülkesinin ticaret, enerji dönüşümü ve ekonomik toparlanma alanlarında uluslararası iş birliğine öncelik verdiğini belirtti.

"Savaş ekmeyi bırakalım, yaşam ve barış ekelim"

Meksika'nın küresel sahnede kilit aktör olmayı hedeflediğini ifade eden Sheinbaum, küresel ısınmanın azaltılması ve yoksullukla mücadele için yeni bir öneride bulunduklarını hatırlattı.

Silahlanmaya harcanan bütçenin yüzde biri ile tarihin en büyük ağaçlandırma programını hayata geçirme çağrısını yineleyen Sheinbaum, "Savaş ekmeyi bırakalım, yaşam ve barış ekelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

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