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Shenzhou-20 Uzay Görevi Başlıyor

Shenzhou-20 Uzay Görevi Başlıyor

Shenzhou-20, Chen Dong komutasında üç astronotla uzaya gönderilecek. Görev Jiuquan'dan fırlatılacak.

23.04.2025 09:57
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JİUQUAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 mürettebatlı uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie tarafından yürütüleceğini ve Cheng Dong'un komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

Ajans sözcüsü Lin Xiqiang, çarşamba günkü basın toplantısında Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracının perşembe günü Beijing saatiyle 17.17'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini duyurdu.

Daha önce Shenzhou-11 ve Shenzhou-14 uzay görevlerine katılan ve Shenzhou-14'te komutanlık yapan Chen Dong, iki yıl aradan sonra yeniden bu görevi üstlenecek. Chen ayrıca Çin'in ikinci nesil astronotları arasında üç uzay uçuş görevine katılan ilk kişi olacak.

Shenzhou-20, üçüncü nesil astronotlar arasında yer alan Chen Zhongrui ve Wang Jie'nin ise ilk uzay uçuşu görevi olacak. Göreve seçilmeden önce Chen Zhongrui, hava kuvvetlerinde pilot, Wang Jie ise Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Kurumu'na bağlı Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde mühendis olarak görev yapıyordu.

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Kaynak: Xinhua

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