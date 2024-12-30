Shinkansen'de Elektrik Kesintisi

TOKYO, 30 Aralık (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeyinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Shinkansen hızlı trenindeki 260 yolcu gece yaklaşık dört saat boyunca trende mahsur kaldı.
Devlete ait NHK TV kanalının pazartesi günkü haberine göre, Tokyo'dan Akita'ya giden tren, pazar günü yerel saatle 22.35'te elektriğin kesilmesi üzerine Akita vilayetindeki Kakunodate ve Omagari istasyonları arasında durdu.
Haberde, vagonlardaki ısıtma ve güç kaynaklarının devre dışı kaldığı ancak yolcuların kesintiden olumsuz etkilenmediği belirtildi.
Demiryolu operatörü JR East, tüm yolcuları otobüs ve taksilerle Omagari İstasyonu'na götürdü.
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