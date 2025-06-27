Şi Cinping ve Ousmane Sonko'nun Görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Batı Afrika ülkesi Senagal'in Başbakanı Ousmane Sonko ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, geçen yıl eylül ayında, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin eş başkanlığında Pekin'de Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini, zirvenin Çin-Afrika ilişkilerini "yeni dönemde her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğun inşası" aşamasına taşıdığını anımsattı.

Çin'in zirvede mutabakata varılan 10 Ortak Eylem inisiyatifi için Senegal ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, Çinli şirketleri Senegal'in yeni enerji ve dijital altyapısının inşası ve diğer yatırım alanlarına katkı sağlamaya ve ülkenin kazan-kazan ortağı olmaya teşvik edeceklerini belirtti.

Senegal Başbakanı Sonko da Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeyi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşasını teşvik etmeyi ve ticaret, yatırım, enerji ile diğer alanlarda işbirliğini geliştirerek Senegal'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Senegal ve Çin'in, "Küresel Güney" ülkeleri olarak ortak değerleri paylaştığına dikkati çeken Sonko, Çin ile uluslararası ve bölgesel konularda birlikte çalışmayı, uluslararası eşitliği ve adaleti birlikte savunmayı ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarını birlikte korumayı istediklerini kaydetti.