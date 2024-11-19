Şi ve Sheinbaum G20'de Bir Araya Geldi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede Çin ve Meksika'nın, ekonomilerinin yüksek düzeydeki tamamlayıcılığından yararlanarak yeni dönemde pragmatik işbirliğinin ve ikili ilişkilerin çok yönlü gelişimini teşvik etmesini istediklerini belirtti.

Meksika tarihinin ilk kadın devlet başkanı olan Sheinbaum'u tebrik eden Şi, iki ülkenin uluslararası sorunlarda ortak görüşlere sahip olduğuna, kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunduğuna dikkati çekerek çok taraflılığı, uluslararası eşitliği ve adaleti korumak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum da görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Çin liderine, ülkesinin geçen yıl Meksika'nın batı sahillerini etkileyen Otis Kasırgası'ndaki desteği için teşekkür etti.