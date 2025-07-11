Siber Suç Operasyonunda 346 Gözaltı - Son Dakika
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Siber Suç Operasyonunda 346 Gözaltı

Siber Suç Operasyonunda 346 Gözaltı
11.07.2025 09:19
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 1 haftada 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 21 il merkezli 50 ilde son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre; 21 il merkezli 50 ilde 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'araç kiralama', 'kapora bedeli', 'yüksek kazanç' ve 'kiralık bungalov' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

99 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin TL değerinde 7 araca ve 1 iş yerine el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 99'u tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siber Suç Operasyonunda 346 Gözaltı - Son Dakika

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