Sıcak Havalardan Kaçış: Cendere Köprüsü'nde Serinleme

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Sıcak havalardan bunalanlar soluğu Cenderede aldı

ADIYAMAN - Hava sıcaklığının etkili olduğu Adıyaman'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu tarihi Cendere Köprüsünde aldı.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde olduğu Adıyaman'da, vatandaşlar Cendere Köprüsü altından geçen Cendere Kalyonunda serinledi.

Kahta ilçe sınırlarında bulunan Cendere Köprüsü'nün bulunduğu bölgede insan yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar suya girerek serinlemek ve piknik yapmak için Kahta Çayı'nın geçtiği Cendere Köprüsü'ne akın etti. Kahta Çayı'nda serinleyen vatandaşlar, hem eğlendi hem de piknik yaptı.

İstanbul'dan gelerek Cendere Kalyonunda yüzerek serinleyen Mine Gökçen, "Gelirken yüzme planım yoktu o yüzden mayo falan hiç hazırlık yapmadan gelmiştik. Fakat baktım hava çok sıcak insanlar yüzüyor bende kıyafetlerle atlayıp yüzmeye karar verdim. Su güzeldi fakat baraj kapaklarını aniden açtıkları için su aniden bastırdı ama güzeldi" diye konuştu.