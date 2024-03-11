Sıcak Ramazan Pidesi Kuyruğu - Son Dakika
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Sıcak Ramazan Pidesi Kuyruğu

Edirne'de Ramazan ayının ilk günü sıcak pide yemek isteyen vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan'ın ilk iftar sofrasını pide ile süslemek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde fırınlara akın etti. 20 TL'ye satılan pidelerden almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Sırada bekleyen vatandaşlar ise pide fiyatlarının pahalı olması nedeniyle alamayanlara yardım etmek için çaba sarf ediyor.

11.03.2024 21:34  Güncelleme: 21:36
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Sıcak Ramazan Pidesi kuyruğu

EDİRNE - Edirne'de Ramazan ayının ilk günü sıcak pide yemek isteyen vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan'ın ilk iftar sofrasını pide ile süslemek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde fırınlara akın etti. 20 TL'ye satılan pidelerden almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sırada bekleyen vatandaşlar "Bu mübarek Ramazan ayı İslam aleminin hayırlı olmasını, insanlarımıza huzur, bereket getirmesini diliyoruz. Ramazan'ın en güzel şeyi pide. Evlerinin olması pide toprağı dolmasını istiyoruz. Gönül ister ki her ikinizin evinde bu fil olsun. Herkes evinde pidesini alsın uzunla çoluk çocuğunuza götürsünler. Bazen işte bakıyor. Bir de fiyatları pahalı alamıyorlar. Yani bizden biz de büyük olarak ben de bir esnafım. Elimden geldiğince ben de almayanlara pide yardım ediyoruz. Alamayan arkadaşlarımız olursa muhtaç olan insanlar durumu insanlar da alamayan insanlara inşallah alırlar" dedi.

Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideyi alan vatandaşlar dumanları üzerinde tüte tüte evinin yolunu tutarken, uzun kuyrukta beklemek istemeyenler ise soğuk pide yada ekmek almayı tercih etti.

Kaynak: İHA

Edirne, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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